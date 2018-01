Pagato a peso d’oro due estati fa per prelevarlo dal Torino, Nikola Maksimovic non ha mai trovato lo spazio desiderato in maglia azzurra: quest’anno solo tre presenze per il difensore.

Il ragazzo, nazionale serbo, non vorrebbe essere costretto a saltare la prossima Coppa del Mondo in Russia e quindi, secondo l’emittente satellitare Sky, potrebbe lasciare Napoli (anche negli ultimi giorni di mercato) per giocare con continuità. Sulle sue tracce c’è il Milan.