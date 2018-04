Napoli, martedì la ripresa degli allenamenti

Dopo il pareggio col Sassuolo, il Napoli dovrà preparare la prossima partita casalinga contro il Chievo.

Oggi e domani i giocatori azzurri riposano e potranno passare le feste pasquali con le proprie famiglie.

Martedì tutti a Castel Volturno per ritrovare la concentrazione giusta per le ultime 8 gare di campionato. La lotta Scudetto non è chiusa, il Napoli dista dalla Juventus 4 punti e manca ancora lo scontro diretto.

Di queste otto gare i bianconeri devono ancora incontrare Inter e Roma.

Intanto martedì riprendono gli allenamenti per preparare la gara di domenica 8 aprile contro il Chievo, valida per la 31esima giornata di campionato.

