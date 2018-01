Il Napoli torna a casa con tre punti fondamentali.

La vittoria contro l’Atalanta è stata importante non solo per il campionato ma anche per l’aspetto psicologico visto che il campo di Bergamo era uno dei tabù da sfatare, ed è stato fatto.

La squadra domani riposerà ma martedì i cancelli di Castel Volturno di apriranno e subito si lavorerà per preparare la gara contro il Bologna, in programma al San Paolo domenica alle ore 15.00 per la 22esima giornata di Serie A.