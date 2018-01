Gli azzurri preparano il match contro il Bologna al San Paolo di domenica alle ore 15,00 per la 22esima giornata di Serie A.

Mattinata libera per gli azzurri. Nel pomeriggio la squadra si ritrova presso il centro sportivo di Castel Volturno per continuare la preparazione in vista della sfida contro il Bologna degli ex Donadoni e Dzemaili.