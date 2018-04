Milan-Napoli: probabili formazioni, numeri e curiosità

32° turno del campionato di Serie A, oggi alle 15 il Napoli ospite del Milan al “Giuseppe Meazza”.

–

Un primo posto da riavvicinare per ravvivare ancor più la corsa Scudetto, contro un avversario di blasone e in lotta zona-europa come il Milan e per arrivare ad un momentaneo -1 della Juventus (che alle 18 affronta in casa la Sampdoria). Il Napoli questo pomeriggio sfida – con l’obbligo di vincere – i rossoneri allenati da Gennaro Gattuso, in uno Stadio Giuseppe Meazza che si prevede con un alto numero di sostenitori.

Gli azzurri, secondi in classifica con 77 punti, hanno fin qui segnato 66 reti (31 lontano dalle mura amiche) incassandone 21 (di cui soltanto 8 lontano da Fuorigrotta). Dopo la sfida odierna i partenopei affronteranno il prossimo match di campionato mercoledì al San Paolo contro l’Udinese.

–

Il Milan invece dopo trentuno giornate è al 6° posto con 51 punti. Il bottino in classifica è frutto di quindici vittorie, sette pareggi e ben nove sconfitte; uno score che peggiora decisamente in trasferta: 28 punti in 15 gare (8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). Un dato statistico: i rossoneri sono uno dei peggiori attacchi casalinghi con 16 reti: soltanto Cagliari, Hellas Verona e Sassuolo hanno fatto peggio nell’attuale massima serie. Dopo la gara di oggi, i diavoli torneranno in campo mercoledì in casa del Torino.

–

Precedenti: Sarà la sfida ufficiale numero 79 nel capoluogo lombardo fra Napoli e Milan. Il bilancio fin qui è di 16 vittorie azzurre, 26 pareggi e 36 successi dei rossoneri.

–

Indisponibili: Conti, Gómez, Romagnoli (Milan). Ghoulam (Napoli).

Squalificati: Bonucci (Milan). Mário Rui (Napoli).

Diffidati: Koulibaly, Mertens (Napoli).

–

Arbitro: Luca Banti della sezione di Livorno. (CLICCA QUI)

Assistenti di linea: Vuoto, Meli.

IV uomo: Tagliavento.

Addetto al VAR: Valeri.

Assistente al VAR: Dobosz.

–

Ex di turno: Abate, Storari.

–

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Musacchio, Rodríguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: A.Donnarumma, Storari, Antonelli, G. Gómez, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, André Silva. All. Gattuso

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 8 Jorginho, 5 Allan, 17 Hamšík; 7 Callejón, 14 Mertens, 24 Insigne. A disposizione: 1 Rafael, 22 Sepe, 62 Tonelli, 21 Chiriçhes, 19 Milić, 42 Diawara, 27 Machach, 20 Zieliński, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik. All. Sarri

–

DOVE SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA:

WEB (diretta testuale): 100x100napoli.it a partire dalle 14:30

RADIO: Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio1Rai (all’interno di “Tutto il calcio minuto per minuto”).

PAY-TV: Sky Calcio, Premium Sport.

