Napoli, tanti Nazionali in giro per il mondo da domani sera

La sosta sparpaglierà il gruppo azzurro praticamente in ogni continente del mondo.



In attesa di avere l’ufficialità delle convocazioni di Jorginho Frello e Lorenzo Insigne nella nostra Nazionale, sono già otto i calciatori che domani al fischio finale del match col Genoa lasceranno Napoli per raggiungere i ritiri delle loro selezioni.

José Manuel Páez Reina sarà impegnato con la sua Spagna per le amichevoli contro Germania (23 marzo a Dusseldorf) e Argentina (27 marzo a Madrid), mentre Elseid Hysaj sarà impegnato per l’amichevole Albania-Norvegia il 26 marzo a Elbasan.



Viaggio più lungo e impegno più probante per Kalidou Koulibaly che giocherà col suo Senegal in Marocco contro l’Uzbekistan (23 marzo) e poi sarà di scena in Francia contro la Bosnia il 27 marzo.

Ancor più probante, quantomeno per la durata del viaggio, l’impegno di Marek Hamšík giocherà con la Slovacchia la King’s Cup che si disputerà dal 22 al 25 marzo a Bangkok.

Viaggio dall’altra parte del mondo anche per Marko Rog, il campioncino con la sua Croazia raggiungerà gli Stati Uniti per giocare due amichevoli di rilievo contro due avversarie “mondiali”: il 23 marzo a Miami contro il Perù e il 27 a Dallas contro il Messico.



I polacchi Arek Milik e Piotr Sebastian Zieliński invece sfideranno nel proprio paese prima la Nigeria (23 marzo a Wroclaw) e poi la Corea del Sud (27 marzo a Katowice). Sarà in patria anche Dries Mertens che sfida col suo Belgio l’Arabia Saudita di mister Pizzi il 27 marzo a Bruxelles.

