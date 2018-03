NazioNapoli, stasera in campo ben 8 calciatori

Ultimo giorno di impegni con le selezioni nazionali, da domani il ritorno a Castel Volturno.

Per la gioia di Maurizio Sarri sta per concludersi il periodo di amichevoli delle Nazionali, da domani il tecnico riabbracciare tutti gli otto atleti (Hysaj e Rui stanno per tornare) che stasera giocheranno l’ultimo impegno.

Il primo a scendere in campo, in ordine di tempo, sarà Kalidou Koulibaly che alle 20 giocherà in Francia col suo Senegal contro la Bosnia. Alle 20:45 invece sarà la volta di altri tre calciatori: i polacchi Arek Milik e Piotr Sebastian Zieliński sfideranno in patria la Corea del Sud, mentre Dries Mertens col suo Belgio affronterà l’Arabia Saudita.

Alle 21 invece nel tempio moderno di Wembley i nostri Jorginho Frello e Lorenzo Insigne sfideranno l’Inghilterra, mentre mezz’ora dopo José Manuel Páez Reina potrebbe indossare i guanti da titolare contro l’Argentina con la sua Spagna a Madrid.

Infine ultimo a giocare, e quindi a tornare, sarà Marko Rog. Il centrocampista giocherà alle 4 del mattino italiane contro il Messico negli Stati Uniti. Titolarissimo nella prima gara contro il Perù, il centrocampista spera di bissare la presenza a Dallas.





