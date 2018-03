Napoli, da dopodomani tornano i dieci Nazionali

La sosta ha diviso metà rosa del Napoli praticamente in ogni continente del globo.



Weekend di sosta per le Nazionali, da dopodomani il Napoli inizierà a riabbracciare i dieci atleti che hanno lasciato una settimana fa l’ambiente partenopeo per rispondere alle convocazioni delle loro selezioni.

I primi a tornare a Castel Volturno saranno sicuramente i due terzini attualmente titolarissimi dello scacchiere di Sarri. Elseid Hysaj giocherà domani sera (ore 19) l’amichevole Albania-Norvegia in patria ad Elbasan, mentre Mário Rui un’ora e mezza dopo spera di esordire con il Portogallo contro l’Olanda a Ginevra.

Dopodomani invece ultimo impegno per la maggioranza dei convocati. I nostri Jorginho Frello e Lorenzo Insigne sfideranno l’Inghilterra a Wembley (ore 21), mentre José Manuel Páez Reina potrebbe scendere in campo contro l’Argentina a Madrid (21:30).

Kalidou Koulibaly giocherà invece col suo Senegal in Francia contro la Bosnia (ore 20), i polacchi Arek Milik e Piotr Sebastian Zieliński invece cercano una vittoria davanti ai loro tifosi contro la Corea del Sud (20:45). In campo anche Dries Mertens che sfiderà col suo Belgio alle 20:45 l’Arabia Saudita, allenata dal mister spagnolo Pizzi.

Ultimo a giocare, e quindi a tornare, sarà Marko Rog. Il centrocampista giocherà alle 4 del mattino italiane di mercoledì contro il Messico negli Stati Uniti. Titolarissimo nella prima gara contro il Perù, il centrocampista spera di bissare la presenza a Dallas.





Comments

comments