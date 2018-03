Napoli, dieci Nazionali in giro per il mondo per una settimana

La sosta ha diviso metà rosa del Napoli praticamente in ogni continente del globo.



Sono dieci i calciatori che hanno lasciato il ritiro azzurro per rispondere alle convocazioni delle loro selezioni Nazionali. Jorginho Frello e Lorenzo Insigne ovviamente sono rimasti qui in Italia con la nostra Nazionale, e giocheranno venerdì e martedì in Inghilterra contro l’Argentina prima e i padroni di casa britannici poi.

José Manuel Páez Reina sarà impegnato con la sua Spagna per le amichevoli contro Germania (venerdì a Dusseldorf) e Argentina (martedì a Madrid), mentre Elseid Hysaj sarà impegnato per l’amichevole Albania-Norvegia di lunedì prossimo a Elbasan.



Viaggio più lungo e impegno più stancante per Kalidou Koulibaly che giocherà col suo Senegal in Marocco contro l’Uzbekistan (venerdì) e poi sarà di scena in Francia contro la Bosnia giusto fra una settimana. Impegno a sorpresa invece per Mário Rui, che ha ricevuto la convocazione con il Portogallo dopo l’infortunio di Fábio Coentrão: la selezione lusitana giocherà in amichevole venerdì contro l’Egitto e lunedì contro l’Olanda.

Se l’infortunio ha evitato a Marek Hamšík un viaggio dall’altra parte del mondo non è stato così per Marko Rog, il campioncino con la sua Croazia è negli Stati Uniti per giocare due amichevoli di rilievo contro due avversarie “mondiali”: venerdì a Miami contro il Perù e fra 7 giorni a Dallas contro il Messico.



I polacchi Arek Milik e Piotr Sebastian Zieliński invece sfideranno nel proprio paese prima la Nigeria (venerdì a Wroclaw) e poi la Corea del Sud (martedì a Katowice). Sarà in patria anche Dries Mertens che sfida col suo Belgio l’Arabia Saudita, allenata dal mister spagnolo Pizzi, martedì a Bruxelles.

