Napoli, nel 1975 la vittoria “casalinga” a Roma sul Varese

43 anni fa gli azzurri batterono i lombardi all’Olimpico a causa di una squalifica del San Paolo.

Il giorno 25 gennaio il Napoli ha giocato quattordici partite, dodici in Serie A e due in Coppa Italia, ottenendo quattro vittorie e cinque pareggi, con cinque sconfitte.

Ricordiamo il 3-0 al Varese nella quindicesima giornata della Serie A 1974/75. Questa fu la formazione schierata dal mister Luís Vinício: Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Burgnich, La Palma, Esposito, Massa, Juliano, Clerici, Rampanti, Braglia.

I gol: 2′ Esposito, 44′ Braglia, 77′ Clerici.

Dopo quattordici giornate il Napoli era quinto in classifica alle spalle di Juventus, Lazio, Inter e Milan, poi chiuse il torneo al secondo posto alle spalle della Juventus dopo un acceso tentativo di sorpasso mai concretizzatosi.

Il primo dei tre gol segnati al Varese in quel 3-0 che si giocò di sabato, a Roma, in campo neutro per la squalifica dopo il famoso 6-2 al San Paolo della Juventus, porta la firma di “Ciccio” Salvatore Esposito. Soprannominato “il professore“, il centrocampista vanta 176 presenze in maglia azzurra con 6 gol: 4 nelle 128 partite di Serie A e 2 nelle 37 di Coppa Italia. Non ha segnato nelle sue undici presenze nelle coppe europee.

Fonte: SSCNapoli.it