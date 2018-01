Napoli, nel mese di gennaio 2-0 al Verona al San Paolo come nell’anno del secondo scudetto

Nella ventesima giornata, prima del girone di ritorno, del campionato di Serie A 2017-18 il Napoli ha sconfitto al San Paolo 2-0 il Verona.

C’è un precedente Napoli-Verona giocato al San Paolo nel mese di gennaio e terminato 2-0 per gli azzurri.

Nella stagione 1989-90, quella del secondo scudetto del Napoli, nella ventunesima giornata e quarta di ritorno il 21 gennaio 1990 il Napoli ha superato al San Paolo il Verona per 2-0 con l’autorete di Giacomarro e un gol di Diego Armando Maradona.

Ricordiamo che nella stagione del secondo scudetto, come in quella attuale, il Napoli ha giocato dalla ottava alla decima giornata in sequenza con Roma, Inter e Genoa. Con Roma e Genoa in trasferta all’andata e in casa al ritorno e con l’Inter in casa all’andata e in trasferta al ritorno.