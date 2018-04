Napoli, 29 anni fa la splendida notte vincente in casa del Bayern

Gli azzurri nel 1989 uscirono imbattutti dallo stadio del Bayern e conquistarono la finale di Coppa Uefa.

Il giorno 19 aprile il Napoli ha giocato undici partite, nove in serie A, una in serie B ed una in coppa Uefa, ottenendo quattro vittorie e cinque pareggi, con due sconfitte.

Ricordiamo il 2-2 a Monaco di Baviera con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno della Coppa Uefa 1988/89. Questa fu la formazione schierata dal mister Ottavio Bianchi: Giuliani; Ferrara, Francini; Corradini, Alemao (74′ Bigliardi), Renica; Crippa, De Napoli (88′ Carannante), Careca, Maradona, Fusi

I gol: 61′ Careca, 63′ Wohlfarth, 76′ Careca, 81′ Reuter

Dopo il 2-0 dell’andata al San Paolo il Napoli riuscì a pareggiare in Germania e conquistare così la finalissima doppia contro lo Stoccarda, poi vinta (2-1 a Fuorigrotta e 3-3 in Germania).

