Napoli: novità su Aleix Vidal, il Sassuolo dice no per Politano

Il Napoli è pronto a mettere a segno i primi colpi di gennaio.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la società azzurra sarebbe pronta a versare 20 milioni di euro nelle casse del Bologna per Simone Verdi.

Altro obiettivo è Matteo Politano del Sassuolo. Oggi c’è stato un incontro tra gli agenti e il club che però non sembra essere disposto a cederlo nel mercato di gennaio ma in quello estivo. Però nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro per capire se potrebbe il club verdenero cambiare idea e con una nuova apertuta il Napoli potrebbe inserirsi e girare al Sassuolo uno tra Tonelli o Maksimovic.

Novità anche per Aleix Vidal del Barcellona: il Napoli vuole prima risolvere la questione dell’esterno alto e poi dedicarsi all’esterno destro.

Per Ciciretti la richiesta al Benevento è stata inviata ora si attendono i risvolti che saranno sicuramente positivi.

Machach è atteso dopo la sosta, per ora si sta concludendo la trattativa, sta discutendo soltanto sui diritti d’immagine.