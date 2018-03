Napoli, occhio ai diffidati! Per il rush finale siamo già a 4

Per le undici finali gli azzurri dovranno guardare anche ai cartellini ricevuti.

La sconfitta con la Roma ha complicato un po’ le cose nella lotta Scudetto, ma tutto non è perduto. Il Napoli adesso è chiamato ad un tour de force che lo vedrà impegnato in questo finale di campionato, 11 gare in 12 settimane, dove dovrà fare attenzione ad ogni cosa soprattutto in chiave 22 aprile per lo scontro diretto in casa della Juventus.

–

Al big-match di Torino, che si spera valga ancora lo Scudetto quel giorno, mancano ancora 6 turni e nell’attesa gli azzurri dovranno preservare anche la quota-diffidati, onde evitare spiacevoli e importanti assenze per quell’incontro. Ad oggi sono ben 4 i calciatori che al prossimo cartellino giallo riceveranno la squalifica per la gara successiva: Jorginho, Koulibaly, Mário Rui e Mertens. Quattro titolarissimi da “preservare”, ai quali in caso di cartellino giallo nei prossimi match si aggiungerebbe Albiol. Un dato da tenere altamente in considerazione.

Comments

comments