Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti

Giornata di riposo ieri per il Napoli dopo la vittoria contro la Spal.

Questa è la settimana che porta alla gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Lipsia. Sarri attende oggi i suoi giocatori a Castel Volturno per iniziare a preparare il match in programma giovedì al Red Bull Arena alle ore 19.

La gara non sarà facile, anzi. La sconfitta di giovedì scroso per 3-1 ha complicato il percorso in Europa League. Per passare il turno al Napoli servirebbe un’impresa, per le possibili combinazioni LEGGI QUI.

