Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti

Oggi i cancelli di Castel Volturno si apriranno per consentire agli azzurri di poter iniziare a preparare la gara contro il Milan.

Il Napoli, dopo la vittoria in extremis contro il Chievo, si ritrova al Centro Sportivo per riprendere gli allenamenti. Nella giornata di ieri è stata concessa una giornata di riposo.

Sarri analizzaerà con tutti i calciatori la gara di domenica per capire da dove è nato l’errore che ha portato il Chievo in vantaggio e che poteva rislutare fatale.

Domenica il Napoli giocherà al San Siro contro il Milan, gara valevole per la 32esima giornata di campionato, e la concentrazione dovrà essere veramente alta.

