Napoli, parla Izzo

Il Genoa ha espugnato l’Olimpico battendo la Lazio ed ha ripreso la corsa per un posto in Europa. Tra le note più positive di ieri c’è sicuramente il difensore napoletano Armando Izzo classe ’92. Dopo che il Napoli lo ha perso alle buste contro l’Avellino per appena 200 mila euro, il giocatore fu ceduto al Genoa durante la sessione estiva del calciomercato. Nella squadra grifone si è ritagliato uno spazio molto importante con mister Gasperini.

Dopo il match Lazio-Genoa ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Sport. Queste le sue parole sull’arbitraggio del match e il Napoli:

“Arbitraggio? Non sta a me giudicare, ci sono lamentele tutte le settimane. Il rigore è netto ed il fallo ad inizio gara su De Maio c’è, ma ripeto penso solo alla vittoria che mi rende felicissimo. C’è un ottimo gruppo e siamo contenti di questa vittoria che mancava da tempo. Il Napoli? Guardo al presente, quella è la mia città e giocare lì è il sogno di ogni napoletano. Ora penso a questa maglia, a far bene per i tifosi del Genoa e per il mister che crede in me”.

Articolo di Alessandro De Mattia

