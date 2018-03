Il Napoli vince, stava per fare l’impresa ma purtroppo il terzo gol non è arrivato.

Il 2-0 non è bastato per far si che la squadra azzurra staccasse il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League.

Il Napoli torna a casa, alle 22.45 l’aereo li riporterà a casa dove già domani a Castel Volturno si inizierà a preparare la gara di lunedì sera contro il Cagliari.

Ora l’obiettivo è lo Scudetto, tutte le forze mentali e fisiche saranno concentrate su un unico obiettivo.

