Napoli, per un big ancora allenamento differenziato

I partenopei hanno appena concluso la seduta pomeridiana agli ordini di Maurizio Sarri.

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match Sassuolo-Napoli, trentesima giornata di Serie A di sabato 31 marzo (ore 18).

Come da programma completato il rientro di tutti i nazionali. La squadra ha svolto in avvio attivazione a secco e partitina a campo ridotto, di seguito lavoro tecnico tattico ed esercitazioni su calci da fermo.

Sul campo 2 invece Hamšík ha fatto una prima fase di allenamento differenziato e poi si è unito al gruppo per la sessione tecnico tattica. Domani allenamento mattutino.

Fonte: SSCNapoli.it

