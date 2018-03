Napoli, per la corsia destra spunta Toljan

Il Napoli segue Toljan del Borussia Dortmund

Il Napoli è alla ricerca di un terzino destro da affiancare, e per far rifiatare Hysai poiché il contratto di Maggio scade il prossimo 30 giugno. La società azzurra segue già da un po’ Sime Vrsaljko, ma l’Atletico Madrid non è intenzionato a venderlo. Ecco perché il Patron Azzurro secondo delle indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport sembra si stia fiondando sul tedesco Jeremy Toljan del Borussia Dortmund. Il Napoli sta già lavorando per la prossima stagione.

