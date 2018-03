Napoli in pole per Torreira, ma c’è tanta concorrenza

Secondo quanto riferisce Calciomercato.it, il Napoli sarebbe in pole position per l’acquisto di Torreira nel mercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ad oggi la squadra che è in pole position per accaparrarsi le prestazioni di Torreira è il Napoli. Jorginho sta guidando egregiamente la squadra di Maurizio Sarri, ma per la prossima stagione punta con decisione al calciatore della Sampdoria.

Anche la Roma di Monchi segue con estrema attenzione l’evoluzione della situazione, con l’Inter e l’Atletico Madrid pronte a fiondarsi sul giocatore. In ogni caso, ad oggi è il club campano quello in vantaggio rispetto alle altre pretendenti. Da ricordare che all’interno del contratto di Torreira è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro pagabili in due esercizi. Dunque, un occhio al duello scudetto con la Juventus e uno al futuro per il club di Aurelio De Laurentiis.

