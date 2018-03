Napoli, i precedenti con l’arbitro Massa

Sarà Davide Massa, di Imperia, l’arbitro che dirigerà il match di sabato sera tra Napoli e Roma.

Il 36enne, all’ottava stagione nella Can di A e B, ha esordito in Serie A in Fiorentina-Lecce 1-1 del 23 gennaio 2011 e vanta 102 presenze in Serie A e 39 in B. Questi i suoi numeri:

643 ammonizioni (più di 4 a partita)

28 espulsioni (circa una ogni 5 partite)

48 rigori (circa uno ogni 3 partite)

4.285 falli fischiati (circa 30 a partita).

Il bilancio degli azzurri con l’arbitro ligure è più che positivo: in 15 partite, il Napoli ha ottenuto 13 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Curiosità: l’unica sconfitta è quella rimediata nel 2015 ad Empoli, quando sulla panchina dei toscani sedeva Maurizio Sarri. Questi i precedenti:

8 maggio 2013: Bologna-Napoli 0-3

8 febbraio 2014: Napoli-Milan 3-1

25 marzo 2014: Catania-Napoli 2-4

5 ottobre 2014: Napoli-Torino 2-1

6 gennaio 2015: Cesena-Napoli 1-4

3 febbraio 2015: Napoli-Inter 1-0 (coppa Italia)

23 febbraio 2015: Napoli-Sassuolo 2-0

30 aprile 2015: Empoli-Napoli 4-2

25 ottobre 2015: Chievo-Napoli 0-1

31 gennaio 2016: Napoli-Empoli 5-1

10 settembre 2016: Palermo-Napoli 0-3

4 febbraio 2017: Bologna-Napoli 1-7

15 aprile 2017: Napoli-Udinese 3-0

5 novembre 2017: Chievo-Napoli 0-0

23 dicembre 2017: Napoli-Sampdoria 3-2

