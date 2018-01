Napoli Primavera, domani con il Chievo a Sant’Antimo

Il Napoli Primavera sabato 27 gennaio alle ore 13:00 al Campo Sportivo di Sant’Antimo affronta il Chievo per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di categoria.

Questo il programma completo della seconda giornata del campionato Primavera

SABATO 27 GENNAIO:

ore 13:00

Napoli-Chievo

Inter-Milan (Diretta TV in chiaro su Sportitalia)

ore 14:30

Lazio-Udinese

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Roma

Atalanta-Torino

LUNEDI’ 29 GENNAIO ORE 14:30

Verona-Bologna

Juventus-Genoa (diretta TV in chiaro su Sportitalia).

Il Napoli è 12° in classifica con 17 punti in piena zona play-out e con tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Sono invece otto i punti di distacco dalla sesta posizione utile per accedere ai play-off scudetto.