Napoli, il punto sugli infortunati

Dopo la vittoria sulla Lazio, stamattina il Napoli riprenderà gli allenamenti, in vista dell’Europa League.

Verranno anche valutati i calciatori infortunati: Albiol è alle prese con un affaticamento muscolare e, come ha fatto capire anche Sarri ieri, non è in condizione di giocare due partite in tre giorni; resta dunque da capire se scenderà in campo contro i tedeschi oppure sarà risparmiato per la gara contro la Spal.

Hamsik ieri è stato sostituito per un dolore alla schiena, ma non sembra un problema troppo serio. Quello che al momento desta maggiori preoccupazioni è Chiriches, out per un infortunio muscolare. Le sue condizioni sono da valutare, ma si prevede uno stop di circa 30 giorni.

