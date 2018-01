Napoli, il punto sul calciomercato di gennaio

La finestra invernale del mercato può rappresentare una grande occasione di rinforzo per i partenopei.

Inglese sì, Inglese no. Può iniziare sicuramente da qui il riepilogo dei movimenti della società azzurra nell’attuale momento di calciomercato. L’attaccante del Chievo Verona, acquistato ad agosto e più volte annunciato come rinforzo “invernale” da Aurelio De Laurentiis, potrebbe restare all’ombra dell’Arena fino a giugno. Decisiva la nuova visita di controllo dei prossimi giorni di Arek Milik a Villa Stuart, se il polacco (fermo oramai da oltre 100 giorni) darà buone garanzie di recupero, il calciatore clivense indosserà l’azzurro soltanto nel prossimo luglio.

Se l’attaccante non è più sicuro di indossare l’azzurro a gennaio, lo sono invece molto di più l’esterno tedesco Amin Younes e il centrocampista franco-algerino Zinédine Machach (CLICCA QUI). Con entrambi manca soltanto l’ufficializzazione, per il primo c’è da superare l’ostacolo Ajax (contratto in scadenza il prossimo giugno), con il secondo invece manca solo l’annuncio in quanto svincolato. C’è da capire se effettivamente saranno già inglobati nella rosa già da adesso oppure dal prossimo giugno, così come con Ciciretti del Benevento con il quale ci sono trattative in corso per ammissione del presidente del Benevento proprio pochi minuti fa.

L’obiettivo principale degli azzurri sugli esterni d’attacco resta sempre Simone Verdi (CLICCA QUI), l’esterno bolognese (già avuto da Sarri in un biennio ad Empoli) è il vero sogno della dirigenza azzurra. Si tratta sulla base di 25 milioni di euro ma anche sulle intenzioni reali di trasferimento del calciatore. L’alternativa resta Deulofeu del Barcellona, chiuso in blaugrana dai mostri sacri in attacco e ottimo anche in chiave di conoscenza della Serie A (buon semestre al Milan lo scorso anno), ma c’è da battere la concorrenza dell’Inter. Altra alternativa, anche se più di “nicchia”, Matteo Politano del Sassuolo.

Capitolo terzini. Nota forse più dolente di tutte, a causa dell’infortunio inopinato di Ghoulam il 2 novembre, gli azzurri dopo aver cercato principalmente qualcosa per l’out sinistro stanno dirottando le ricerche in primis sulla destra. Faouzi Ghoulam è sempre più sulla via di un recupero prodigioso e la necessità di nuovi atleti sulla fascia mancina non è più impellente.

A destra con Maggio (fra l’altro in scadenza a giugno) e Hysaj, che tira la carretta anche sull’altro lato, serve qualcosa. Da escludere (anche proprio per il recupero di Ghoulam sempre più vicino) l’arrivo del costosissimo Grimaldo, per questa seconda metà di stagione si potrebbe puntare tutto su Darmian del Manchester United. Difficile ma non impossibile l’arrivo in azzurro entro fine mese del calciatore della Nazionale, che ha superato nel borsino delle quotazioni “azzurre” anche Šime Vrsaljko (CLICCA QUI), nel frattempo sempre più parte del progetto dell’Atlético Madrid.