Napoli, il punto sulle condizioni degli infortunati

Per il capitano, così come confermato anche dal suo procuratore ( CLICCA QUI ), non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni e basterà un po’ di riposo. Situazione simile per, lo spagnolo dopo la panchina forzata di sabato dovrebbe rientrare domenica contro la Spal. Cosa che purtroppo non riuscira invece a fare, l’ex Tottenham è alle prese con uno stiramento e non lo vedremo prima di marzo in campo.