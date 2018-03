Napoli, il punto sulle condizioni degli infortunati

Con la nuova settimana Sarri deve fare i conti anche con tanti inaspettati stop dei suoi calciatori.





Inaspettatamente affollata, proprio nei giorni in cui da tempo si sperava di ritrovare in campo anche Ghoulam e Milik, l’infermeria del Napoli in questo week-end appena trascorso e lo sarà a quanto pare per un bel po’ di giorni.

Ampiamente chiara la situazione di Ghoulam, che dopo il nuovo intervento secondo il comunicato del Napoli dovrebbe tornare ad allenarsi fra circa un mese, sono motivo di preoccupazione diversa fra loro le situazioni di Hamšík, Albiol e Chiricheș.

Per il capitano, così come confermato anche dal suo procuratore (CLICCA QUI), non dovrebbero esserci particolari preoccupazioni e basterà un po’ di riposo. Situazione simile per Raúl Albiol, lo spagnolo dopo la panchina forzata di sabato dovrebbe rientrare domenica contro la Spal. Cosa che purtroppo non riuscira invece a fare Chiricheș, l’ex Tottenham è alle prese con uno stiramento e non lo vedremo prima di marzo in campo.

