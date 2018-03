Napoli, quanti turni da capolista! Solo Maradona fece meglio

Dopo il successo di sabato sulla Lazio, gli azzurri continuano la loro marcia verso il sogno

22 turni su 24, oltre cinque mesi e mezzo da prima della classe per il Napoli. Gli azzurri, prima in coabitazione e poi da soli dalla 7° giornata (fatta eccezione per la 15° e la 16°), continuano ad occupare il gradino più alto della classifica di Serie A in questa stagione.

Una situazione quasi da record se analizzata all’interno dei 91 anni di storia della Società Sportiva Calcio Napoli, e che si colloca sul podio dei migliori risultati in tal senso. Dopo 23 turni di Serie Ainfatti solo altre due volte gli azzurri erano stati così tanto in testa alla classifica: nel 1987/88 e nel1989/90, quando furono 24 su 24 le giornate da capolista.

L’attuale rendimento da leader è superiore finanche al Napoli del primo scudetto (1986/87), che al 24° turno aveva accumulato “soltanto” 17 giornate al primo posto.

Numeri che sottolineano in maniera evidente un dato non da poco. A questo punto del campionato, quello dei ragazzi di Maurizio Sarri è il miglior rendimento da capolista in tutta la storia della squadra partenopea senza Diego Armando Maradona.

