Napoli-RB Lipsia, figuraccia davanti a pochi intimi

Nella notte di Europa League è mancato anche il dodicesimo uomo in campo.

Con la brutta sconfitta di stasera il Napoli ha compromesso seriamente e quasi del tutto il suo cammino in Europa League, e lo ha fatto perdendo per 3-1 davanti a pochi intimi: soltanto 14.554 gli spettatori presenti, per un incasso di 197.142 euro.

Numeri esigui che però lasciano intatto il record negativo stagionale fissato nei 10.573 spettatori di Napoli-Šachtar dello scorso novembre in Champions. Match che però venne trasmesso in chiaro in tv e che, a differenza di stasera, vide soltanto 150 tifosi nel settore ospiti a Fuorigrotta.

