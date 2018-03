Napoli-RB Lipsia, pochissimi i biglietti venduti fino ad ora

Prezzi non altissimi ma per il momento la risposta del pubblico è più che tiepida.



A soltanto 3 giorni dalla gara, sono davvero pochissimi i biglietti venduti per Napoli-RB Lipsia, sfida che si disputerà giovedì sera alle ore 21:05 allo Stadio San Paolo e valevole per i sedicesimi di andata di Europa League. Così come verificato pochi minuti fa sul portale di Listicket, sono infatti ancora disponibili i biglietti per tutti i settori dell’impianto di Fuorigrotta, disponibilità altissima a tal punto che la vendita delle zone inferiori di Curve e Distinti non è stata ancora aperta.

Stavolta non sono certo i prezzi dei biglietti, sicuramente bassi, ad aver raffreddato e tenuto lontano dalla prevendita i tifosi, nonostante un Napoli capolista e il clima europeo. Stando agli attuali numeri si rischia il record negativo stagionale e non solo.

Ricordiamo che i tagliandi sono in vendita presso tutti i punti Listicket, e che per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi ordinari:

Tribuna d’Onore € 80,00

Tribuna Posillipo € 45,00

Tribuna Nisida € 35,00

Tribuna Family Adulto € 20,00/ minore € 5,00

Distinti € 25,00

Curve € 14,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta.

