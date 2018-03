Napoli-RB Lipsia, sarà Artur Soares Dias il direttore di gara

L’arbitro portoghese designato per la gara di giovedì sera allo Stadio San Paolo.

Un sestetto arbitrale lusitano per la sfida fra Napoli e RB Lipsia, gara valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League che si giocherà dopodomani alle 21:05. Dirigerà la gara il signor Artur Soares Dias, 38 anni, considerato fra i migliori arbitri al mondo e fra i più rampanti e quotati in ambito europeo ed mondiale, il portoghese arbitrerà per la prima volta il Napoli ed è alla quinta partita in carriera con un’italiana (Qarabağ-Roma 1-2 l’ultima lo scorso settembre).

Il direttore di gara lusitano sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Rui Tavares e Paulo Soares, il quarto uomo Bruno Rodrigues e gli addizionali Tiago Martins e João Pinheiro.