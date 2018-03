Napoli-RB Lipsia, tante assenze ma la più grave è quella dei tifosi

Nella notte di esordio degli azzurri in Europa League mancherà il dodicesimo uomo in campo.

Ad immaginarlo soltanto qualche mese fa sembrava una cosa impossibile, invece nella notte europea del Napoli contro il Lipsia verrà a mancare il tifo di massa. Sono pochissimi infatti i biglietti venduti per il match di stasera, il rivenditore Listicket indica addirittura “alta disponibilità” di tickets per tutti i settori, nonostante i prezzi bassi e la mancata diretta televisiva in chiaro. Stavolta i tifosi non hanno davvero scuse e la gara contro i tedeschi si candida seriamente a battere il record negativo stagionale, fissato nei 10.573 spettatori di Napoli-Šachtar dello scorso novembre in Champions. Match che però venne trasmesso in chiaro in tv.

I numeri esigui della prevendita della partita di stasera, salvo impennate entro le prossime ore, sono così negativi che potrebbero mettere in discussione finanche il record negativo di tutta l’era De Laurentiis, ovvero i 9.434 spettatori per Napoli-PSV dell’Europa League 2012/2013, gara che però vedeva gli azzurri già qualificati matematicamente al turno successivo.

Questi i prezzi dei tagliandi per il match di stasera:

Tribuna d’Onore € 80,00

Tribuna Posillipo € 45,00

Tribuna Nisida € 35,00

Tribuna Family Adulto € 20,00 (ridotto € 5,00)

Distinti € 25,00

Curve € 14,00

