Napoli, il report dell’allenamento pomeridiano

A Castel Volturno giorno concluso di seduta in vista del match contro il Chievo.

Allenamento pomeridiano appena terminato per il Napoli nel centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Chievo Verona, valido per la 31°giornata di Serie A, che si giocherà domenica alle 15 allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta.

La squadra ha svolto attivazione in avvio con l’ausilio di paletti e sagome, mentre successivamente si è trasferita sul campo 2 per lavoro tecnico e tattico. Chiusura della seduta con partitina a campo ridotto.

Da sottolineare il rientro in gruppo di Lorenzo Tonelli, mentre i portieri hanno effettuato una seduta speciale allenandosi con la macchina sparapalloni. Domani l’allenamento si svolgerà ancora di pomeriggio.

Inoltre, come da programma, Faouzi Ghoulam è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani accompagnato dal dottor Alfonso De Nicola, medico sociale del Napoli. Le condizioni del difensore azzurro sono apparse molto buone, tra 15 giorni sosterrà un ulteriore controllo a Villa Stuart (CLICCA QUI).

Comments

comments