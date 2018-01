Napoli, il report dell’allenamento

Gli azzurri verso il match contro l’Atalanta di Coppa Italia.

Primo allenamento del 2018 oggi per il Napoli a Castelvolturno.

Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta al San Paolo di domani sera (ore 20,45) per il quarto di finale di Coppa Italia, Tim Cup 2017/18.

La squadra ha svolto attivazione in avvio e successivamente lavoro atletico.

Di seguito seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto.

Il gruppo è stato integrato da elementi della Primavera.

Assente Giaccherini che non si è allenato, in via precauzionale, per un leggero affaticamento muscolare.

Fonte: sscnapoli.it