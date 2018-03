Napoli, i risultati utili per raggiungere gli ottavi di finale

Nel tardo pomeriggio gli azzurri cercheranno il miracolo-qualificazione alla Red Bull Arena.





“Difficile ma non impossibile”, si deve partire da questa frase per commentare il tentativo del Napoli nel voler raggiungere gli ottavi di finale di Europa League dopo la brutta sconfitta dell’andata contro il Lipsia.

Gli azzurri alle 19 in Germania dovranno rimontare e ribaltare il pesante 3-1 di giovedì scorso rimediato al San Paolo e lo dovranno fare vincendo e con almeno 2 gol di scarto (tranne il 2-0 che qualificherebbe i teutonici in virtù della regola dei gol in trasferta, mentre il 3-1 manderebbe ai supplementari), non ci sono altre soluzioni. L’ultima volta del Napoli in Europa League in terra tedesca è finita 4-1 in casa del Wolfsburg, nel 2015, un risultato che se ripetuto stasera significherebbe qualificazione.

