Napoli, -9 risultati utili in trasferta per strappare il record al Milan

Il pareggio contro il Milan, il Napoli arriva a 533 giorni di imbattibilià esterna: 1 anno, 5 mesi e 18 giorni per essere più precisi.

Sarebbe stato piuttosto insolito, fino ad un paio di anni fa, pensare ad un Napoli che da più di un anno è imbattuto fuori casa, con le trasferte che riservavano sempre qualche insidia di troppo ed il San Paolo che rappresentava un fortino inespugnabile.

Invece, da più di un anno, la situazione si è capovolta: la squadra di Sarri, infatti, fuori casa è imbattuta da ben 18 mesi. L’ultima sconfitta esterna risale al 29 ottobre del 2016.

Il Napoli con 29 risultati consecutivi utili, in campionato, in trasferta, si avvicina al record del Milan che ne detiene 38. Il Milan aprì questa incredibile striscia positiva il 1° settembre 1991, Ascoli-Milan 0-1, che si concluse il 31 Ottobre del 1993 a Genova contro la Sampdoria dove fu scontitto per 3-2.

Il cammino degli azzurri in trasferta negli ultimi 18 mesi:

Stagione 2017/18

Milan-Napoli 0-0

Sassuolo-Napoli 1-1

Inter-Napoli 0-0

Cagliari-Napoli 0-5

Benevento-Napoli 0-2

Atalanta-Napoli 0-1

Crotone-Napoli 0-1

Torino-Napoli 1-3

Udinese-Napoli 0-1

Chievo-Napoli 0-0

Genoa-Napoli 2-3

Roma-Napoli 0-1

Spal-Napoli 2-3

Lazio-Napoli 1-4

Bologna-Napoli 0-3

Verona-Napoli 1-3

Stagione 2016/17

Sampdoria-Napoli 2-4

Torino-Napoli 0-5

Inter-Napoli 0-1

Sassuolo-Napoli 2-2

Lazio-Napoli 0-3

Empoli-Napoli 2-3

Roma-Napoli 1-2

Chievo-Napoli 1-3

Bologna-Napoli 1-7

Milan-Napoli 1-2

Fiorentina-Napoli 3-3

Cagliari-Napoli 0-5

Udinese-Napoli 1-2

A cura di Stefano Esposito

