Il Napoli ritrova Orsato: già tre volte ha diretto una sfida tra Napoli e Atalanta

Per Atalanta-Napoli, gara della 22° giornata del campionato di Serie A 2017-18 in programma allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di bergamo domenica 21 gennaio alle ore 12:30, è stata designata la seguente sestina arbitrale:

ARBITRO: Daniele ORSATO 42 anni della sezione arbitrale di Schio (VI);

assistenti di linea: Di Fiore e Tegoni;

IV uomo: Ghersini;

addetto al VAR: Giacomelli;

assistente al VAR: Ranghetti.

Internazionale dal 2010 Daniele Orsato ha iniziato ad arbitrare all’età di 17 anni. Nel 2002 entra nella CAN (Commissione arbitri nazionale) di Serie C, dal 2006 in quella di Serie A e Serie B. Ha esordito in serie A in Siena-Atalanta 1-1 del 17 dicembre 2006 e ad oggi vanta 183 presenze in serie A e 38 in serie B. Inoltre Orsato ha diretto le finali di Coppa Italia nel 2012-13 (Roma-Lazio 0-1), nel 2013-14 (Napoli-Fiorentina 3-1) e nel 2014-15 (Lazio-Juventus 1-2).

Tra campionato e Coppa Italia sono 37 i precedenti del Napoli con Orsato, terminati con 14 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte. In questa stagione ha diretto Napoli-Juventus 0-1 dello scorso 1 dicembre. Il Napoli è la squadra più volte arbitrata da Orsato in carriera.

Sono invece 16 i precedenti dell’Atalanta con Orsato, terminati con 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. In questa stagione non ancora arbitrato una gara dell’Atalanta.

Orsato ha già diretto una sfida tra Napoli e Atalanta in altre 3 occasioni:

Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010

Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011

Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012.

Orsato è considerato il miglior arbitro italiano in attività. Con forte personalità ma disponibile al dialogo con i calciatori in campo, non ammette proteste plateali. Propenso a fermare poco il gioco, usa con equilibrio i cartellini.

VITTORIE SQUADRA CASA: 43,0%;

PAREGGI: 30,8%;

VITTORIE SQUADRA OSPITE: 26,2%.

AMMONIZIONI: più di 5 a partita;

ESPULSIONI: più di una ogni 4 partite;

RIGORI: circa uno ogni 4 partite;

FALLI FISCHIATI: circa 31 a partita.