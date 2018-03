Napoli-Roma: Insigne luce nel buio, disastro Mário Rui

Gli azzurri subiscono un clamoroso poker casalingo dalla Roma e compromettono la stagione.

Reina 5 – Pietrificato sul gol del sorpasso giallorosso, di cui condivide le colpe con Albiol, è non reattivo e disattento nell’arco della gara. Prestazione completamente agli antipodi rispetto alla media di questo campionato. Assente.

Hysaj 5.5 – Soffre sull’out di destra ma fa quel che può, argina lo strapotere fisico di Kolarov con grinta e mestiere. Vorrei ma non posso.

Koulibaly 6 – Può sembrare strano in una gara in cui si subiscono quattro gol, eppure il franco-senegalese gioca una gara senza evidenti sbavature e il poker romanista si concretizza non per suoi demeriti. Nonostante tutto.

Albiol 5 – Lo spagnolo è il capo indiscusso della difesa azzurra ma stasera è stato surclassato da Džeko. La marcatura non-marcatura sul decisivo 2-1 è da far rivedere ai bambini delle scuole calcio, per non farla mai. Torno subito.

Mário Rui 4.5 – La peggior partita da quando è al Napoli, che arriva dopo gli elogi esagerati in settimana. Perde sistematicamente il duello col dirimpettaio Florenzi, anche se quest’ultimo non è in stato di grazia. Sfortunato sulla deviazione che vale il pareggio, portatore di colpa pesante sul terzo gol, goffo assist-man sul quarto. Dalle stelle alle stalle.

Jorginho 5 – Ha fin qui giocato una stagione straordinaria ma il metronomo azzurro stasera, per propri demeriti e meriti degli avversari ha fatto davvero poco. Addà passà ‘a nuttata.

Milik SV – Torna in campo dopo 5 mesi e mezzo e nel momento più brutto della gara più pesante della stagione. Ingiudicabile.



Allan 5 – Ci ha abitutato a prestazioni super in questa stagione, stasera però perde su tutti i fronti il confronto con i dirimpettai romanisti. Questa serata può essere trasformata in un’occasione per rifiatare e ripartire. Tutto passa.



Zieliński 5.5 – Parte bene, poi paga il tremendo 1-2 della Roma che sconvolge ogni piano e ne risente parecchio. Rimandato.

Hamšík 5 – Sarri lo manda in campo nel tentativo di rianimare la squadra ma, forse anche per i postumi di una brutta influenza che lo ha debilitato in settimana, non incide affatto. Torna presto.

Callejón 5 – Il voto è anche sulla scorta delle centinaia di partite giocate sempre ai massimi livelli ma stasera non si è praticamente visto. Casper.

Mertens 5.5 – La sufficienza è per il gol ma il belga oggi è stato ben imbrigliato dalla retroguardia giallorossa. Poco incisivo, si intestardisce oltremodo in numerosi e inutili serpentine palla al piede. Coniglio bagnato.

Insigne 7.5 – Può sembrare assurdo ma quella di stasera forse è stata la sua miglior partita stagionale. Ha il merito di segnare il gol che illude e la sfortuna di trovare sulla sua strada un superbo Alisson. Recupera numerosi palloni a centrocampo, ne smista tanti ai suoi compagni. Non si arrende mai e predica nel deserto azzurro di stasera. Irrinunciabile.

–



Sarri 5 – Non sfrutta i presupposti ideali per fare bene: un avversario di livello che non fa le barricate e nel momento peggiore. Cinischia nelle sostituzioni fino ad effettuarle a cose abbastanza compromesse.

Comments

comments