Napoli-Roma, prevendita tiepida per il big-match di sabato

Ancora buona la disponibilità di biglietti invenduti per la gara contro i giallorossi.



Seppur più “vivace” delle ultime gare non è propriamente entrata nel vivo la vendita dei biglietti per Napoli-Roma, prossima gara di campionato che si disputerà dopodomani (ore 20:45) al San Paolo. L’importante gara, a maggior ragione dopo il momentaneo +4 sulla Juve, inizia ad avere nei numeri sempre più un buon numero di pubblico, raggiunta quota 29.000 (compresa la quota abbonati). Per il momento, a poco più di 48 ore dal fischio d’inizio, è praticamente più che buona la disponibilità di tickets per quasi tutti i settori dello stadio.

–

Così come appena verificato sul portale di Listicket (rivenditore ufficiale anche online) gli unici settori sold-out sono il settore superiore della Curva B e quello inferiore della Curva A. Medio-alta la disponibilità invece per tutti gli altri “reparti” dell’impianto di Fuorigrotta. Non è peregrina però l’ipotesi, nonostante il freddo pungente di questi giorni, che già dal pomeriggio di oggi la prevendita entrerà in una fase che porterà a sfiorare il sold-out.

–

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 80.00

Tribuna Nisida € 65.00

Tribuna Family € 20.00 / € 5.00 (tariffa ridotta)

Distinti € 40.00

Curve € 30.00

–





