Napoli-Roma, probabili formazioni e curiosità

Al San Paolo scendono in campo azzurri e giallorossi per l’anticipo della 27 giornata di Serie A.

Due squadre che si affrontano in due momenti di forma e di risultati opposti. Il Napoli vince da 10 partite consecutive e non può permettersi di sbagliare, la Roma di Di Francesco invece deve riscattare la brutta figura della partita col Milan per restare in corsa per la Champions.

Circa 40.000 i cuori azzurri attesi al San Paolo questa sera per un colpo d’occhio che non deluderà le aspettative.

Probabili formazioni:

Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Insigne, Mertens, Callejon.

Roma: Allison, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Naingollan, De Rossi, Strootman, Perotti, Dzeko, Under.

Sarà Davide Massa di Imperia, fresco dei festeggiamenti per le 100 partite in Serie A, a dirigere Napoli-Roma, in programma sabato sera allo Stadio San Paolo.

Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Tegoni. Quarto uomo Pairetto.

Al Var ci sarà invece Fabbri, l’arbitro di Juventus-Atalanta che ha concesso il tanto discusso rigore in favore dei bianconeri, poi trasformato da Pjanic.

Diffidati Napoli: Jorginho, Mario Rui, Koulibaly.

Diffidati Roma: De Rossi, Fazio, Dzeko.

All’andata il Napoli si è imposto all’Olimpico per 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Insigne.

L’ultimo precedente al San Paolo invece non sorride a Sarri e al Napoli. La Roma di Spalletti e Salah vinse per 3-1 sotto gli occhi dei tifosi azzurri.

