Napoli-Roma, tanti i tagliandi ancora disponibili

I posti di quasi “mezzo stadio” sono ancora invenduti per la gara contro i giallorossi.



Seppur i numeri non sono negativi, se rapportati agli ultimi match, non si può definire “entusiasmante” la prevendita dei biglietti per Napoli-Roma, prossima gara di campionato che si disputerà domani (ore 20:45) al San Paolo. L’importante match, a maggior ragione dopo il momentaneo +4 sulla Juve, per il momento ha già assicurato un pubblico di oltre 35.000 persone (compresa la quota abbonati).

È ancora possibile acquistare un tagliando. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio, Listicket sul suo portale comunica che l’unico settore sold-out è la Curva B superiore mentre, seppur con una disponibilità medio-bassa, sono ancora acquistabili i tagliandi per la Curva A e i Distinti (superiori e inferiori). Addirittura viene classificata come “alta” la disponibilità per Curva B inferiore, e le tribune Nisida e Posillipo.

