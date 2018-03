Napoli-Roma: mentre tutti vedono una brutta sconfitta, Sarri esalta il buono

La sconfitta per 2-4 è stata veramente dura.

Un Napoli che ci ha provato, non si è mai arreso eppure per aver perso una gara è stato messo sul patibolo. Sarri, invece, nel dopo gara ha voluto andare controcorrente esaltando quello che di buono è stato fatto dalla sua squadra: “Non credo che la squadra possa avere ripercussioni perché ha fatto una buona partita. Qualche palla di troppo l’abbiamo persa stasera ma dovrò valutare i dati”.

Nel suo lavoro Sarri è molto meticoloso e in questa settimana rivedrà la partita per capire gli errori da dove sono nati: “È una partita che voglio rivedere con calma per capire dove e come abbiamo sbagliato. E’ vero che hanno grandi giocatori ma non doveva succedere. A livello di movimenti non ci hanno creato grandi problemi, abbiamo tirato in porta 27 volte, 15 nello specchio. Pochi problemi anche nell’interdizione ma forse la distanza tra centrocampo e attacco permetteva loro di uscire facilmente con le palle riconquistate”.

Di chi è la colpa pe ri quattro gol presi? Sarri vuole capire anche come è stata fatta la fase difensiva: “L’attacco ha funzionato bene, se analizziamo la prova dei nostri difensori è buona, devo capire quanto sono stati lasciati esposti e quanto pesa da parte loro”.

