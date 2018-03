Napoli-Roma con un Mertens goleador più di Džeko, Defrel e Schick

L’attaccante belga fino ad ora ha segnato 16 goal, più del totale dei 3 romanisti.

Il Napoli oramai ha solo un obiettivo, vincere lo Scudetto, e Sarri dopo aver lavorato una settimana intera ha le idee ben chiare. Così come riporta l’edizione odierna del “Corriere della Sera“, l’unico dubbio per il tecnico Toscano sarà se schierare o meno Marek Hamsik reduce da un attacco febbrile. Per il resto ci sarà il solito tridente dei piccoletti: Insigne-Mertens-Callejon spinti dal caloroso tifo del San Paolo che per questa sera sarà colorato tutto di azzurro, in quanto è stata vietata la trasferta ai tifosi giallorossi.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

