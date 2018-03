Napoli-Roma, vendita dei biglietti vietata ai residenti della Regione Lazio

Provvedimento del prefetto in vista del match di sabato sera allo stadio San Paolo.

In occasione del match Napoli-Roma, in programma sabato alle ore 20.45 al San Paolo, il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della Regione Lazio, anche se in possesso della Tessera del Tifoso, con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione per i residenti in quella regione ed annullamento, con rimborso, dei tagliandi eventualmente già acquistati per la gara.

Fonte: sscnapoli.it

