Napoli-Roma verso il sold-out: già venduti 35mila biglietti

Sono stati già venduti circa 35.000 biglietti, inclusa la quota abbonati, per la gara di campionato Napoli–Roma che si disputerà sabato 3 marzo 2018 alle ore 20,45 allo Stadio San Paolo di Napoli.

I tagliandi potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Listicket.

La Determinazione n° 8 del 21 febbraio 2018 classifica l’evento Napoli-Roma tra quelli connotati da alti profili di rischio e rinvia le valutazioni al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell’individuazione delle misure di rigore.

Per tale motivo, al momento, il settore ospiti non sarà posto in vendita, e la vendita degli altri settori è vietata ai residenti nella Regione Lazio

Per tale evento non è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi :

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family € 20,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 40,00

Curve € 30,00

Fonte: SSCNapoli.

Comments

comments