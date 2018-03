Il Napoli, il sabato di Pasqua e uno score da migliorare

Gli azzurri e una tradizione agrodolce, non c’è sempre una bella sorpresa nell’uovo.

4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte: questo il bottino equilibrato del Napoli post-fallimento quando è sceso in campo il giorno della vigilia di Pasqua. Un rendimento che diventa più agro e meno dolce se rapportato alle sole sfide giocate in Serie A con soltanto 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Alcune sfide sono però entrate nella storia degli azzurri. Indimenticabile la vittoria per 2-0 contro il Perugia il 15 aprile 2006 che sancì con tre giornate di anticipo il ritorno del Napoli in Serie B. Un anno dopo, nel campionato cadetto, il Dall’Ara espugnato con 3 gol al Bologna diede il là al decisivo step verso la Serie A. E come non dimenticare i 5 gol di Torino, il 30 marzo 2013, con tripletta di Džemaili e doppio Cavani (arrivato dall’Uruguay il giorno prima e in campo solo negli ultimi 35 minuti); una vittoria che è attualmente anche l’ultima in trasferta in questo determinato giorno. Serve quindi una nuova gara da inserire fra i bei ricordi azzurri del sabato di Pasqua, Reggio Emilia sarebbe un ottimo scenario…

Tutte le gare del Napoli di De Laurentiis in campo il sabato di Pasqua:

Sambenedettese-Napoli 0-0 (Serie C1) – 26 marzo 2005

Napoli-Perugia 2-0 (Serie C1) – 15 aprile 2006

Bologna-Napoli 2-3 (Serie B) – 7 aprile 2007

Reggina-Napoli 1-1 (Serie A) – 22 marzo 2008

Napoli-Atalanta 0-0 (Serie A) – 11 aprile 2009

Lazio-Napoli 1-1 (Serie A) – 3 aprile 2010

Palermo-Napoli 2-1 (Serie A) – 23 aprile 2011

Lazio-Napoli 3-1 (Serie A) – 7 aprile 2012

Torino-Napoli 3-5 (Serie A) – 30 marzo 2013

Udinese-Napoli 1-1 (Serie A) – 19 aprile 2014

Roma-Napoli 1-0 (Serie A) – 4 aprile 2015

Napoli-Udinese 3-0 (Serie A) – 15 aprile 2017

