Napoli-Sampdoria 3-2: le pagelle di 100×100 Napoli

Allo stadio San Paolo il Napoli batte 3-2 la Sampdoria e festeggia il Natale in testa alla classifica. I gol sono stati segnati da Ramirez (S), Allan (N), Quagliarella su rigore (S), Insigne (N) e Hamsik (N)

SARRI: 7,5 – Della partita di oggi ha sorpreso la mentalità della squadra, brava a recuperare per due volte uno svantaggio che avrebbe abbattuto chiunque. Qualche affanno della squadra è nato da errori individuali. La squadra quando è rimasta in dieci ha saputo amministrare senza correre pericoli particolari. La crescita mentale è sicuramente il merito più bello da sottolineare della partita di oggi.

REINA: 6 – Resta il dubbio su quanto potrebbe aver influito il sole negli occhi in occasione del gol su punizione di Ramirez. E’ Natale e nessuno merita l’insufficienza dopo una vittoria tanto sofferta quanto preziosa

HYSAJ: 6 – Errori nei passaggi e nelle diagonali non da lui, qualche errore di posizione e due falli evitabili che hanno provocato il doppio svantaggio. Ma anche a lui vanno gli auguri di Buon Natale.

RAUL ALBIOL: 6,5 – L’indecisione in occasione del rigore della Samp anche se forse provocata dalla giocata di Hysaj difficile da decifrare gli fa perdere un mezzo voto dopo una prestazione concreta ed efficace

KOULIBALY: 6,5 – Una tiratina d’orecchie per la leggerezza in occasione del primo gol della Samp, per il resto la solita prestazione ‘prepotente’

MARIO RUI: 6 – In crescita ma nel finale la stanchezza lo porta a commettere il fallo del secondo giallo che gli costa l’espulsione

ALLAN: 8 – Una partita straordinaria sotto tutti i punti di vista condita da un gol importrantissimo

JORGINHO: 6 – Non il solito metronomo di centrocampo e visibilmente in debito di energie. Buon Natale anche per il centrocampista italo-brasiliano

HAMSIK: 116 e Trono del gol – Non una prestazione esaltante ma il gol che ha segnato vale una vittoria preziosa per il Napoli e il sorpasso a Re Diego in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi della storia del Napoli

CALLEJON: 7 – Prezioso nella fase difensiva, immenso quando il Napoli si è trovato in dieci

MERTENS: 6,5 – Alcune giocate da autentico campione hanno trascinato il Napoli nella rimonta; nel finale fallisce una facile occasione da gol; ancora discontinuo nel rendoimento

INSIGNE: 7,5 – Corre lungo tutta la fascia, imposta l’azione, la rifinisce, recupera anche in fase difensiva e segna il gol del 2-2 che permette al napoli di trovare il coraggio per cercare la vittoria

DIAWARA: 6 – (dal 56′ al posto di Jorginho) Prestazione attenta senza infamia e senza lode

ZIELINSKI: 6 – (dal 70′ al posto di Hamsik) Si è preoccupato soprattutto della fase difensiva, ma quando è entrato nelle azioni d’attacco ha messo in mostra le sue qualità

MAGGIO: 6 – (dall’ 79′ al posto di Insigne) Entra quando la squadra si è trovata in inferiorità numerica e ha coperto bene la sua zona tanto è vero che le azioni avversarie con lui in campo si sono sviluppate soprattutto sulla sinistra.

ARBITRO MASSA (di Imperia): 6 – Partita tranquilla. Giusto il rigore e anche le altre decisioni, Giusti anche i cartellini compreso il rosso a Hysaj, però forse manca il secondo giallo e quindi l’espulsione e Torreira.