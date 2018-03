Seghedoni: “Napoli? Il Sassuolo pensa di più alla sfida col Chievo”

Il giornalista emiliano di Radio Bruno ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Questo del Sassuolo è un campionato al di sotto delle aspettative, dopo la vittoria di Udine per fortuna si respira un po’. Novità per sabato contro gli azzurri? i calciatori sono tutti recuperati, anche quelli infortunati, sostanzialmente sono tutti a disposizione di mister Iachini per una gara che il Sassuolo giocherà per provare a fare la sorpresa. La gara col Napoli non è di certo fra quelle messe in calendario per fare punti, molto più importante e decisivo lo scontro diretto successivo con il Chievo quattro giorni dopo.



La classifica tutto sommato è tutt’ora critica, il pareggio casalingo contro la Spal non può essere considerato positivo. Si sono inanellati una serie di errori, con un pizzico di sfortuna, e il pubblico già tiepido dei fan del Sassuolo si è intiepidito ancora di più e non aiuta.

Politano? francamente sarei stupito se il Napoli tornasse alla carica per il calciatore in estate. Un caso simile ci fu anche per Berardi, quando i neroverdi rifiutarono una barca di soldi offerta dal Napoli all’ultimo giorno di mercato”.

