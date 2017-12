Il report della seduta di questa mattina a Castelvolturno.

Dopo il successo di ieri sulla Sampdoria, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castelvolturno.

Gli azzurri preparano il match contro il Crotone allo Ezio Scida, anticipo dell’ultima giornata di andata di venerdì, ore 20.45.

La squadra, prima si è riunita in sala video, poi si è divisa in due gruppi in campo.

Domani riposo, gli allenamenti riprenderanno martedì 26.

Fonte ssc Napoli