Napoli è il paese del sole e del mare ma oggi anche della neve. La città non si fa mancare nulla.

La nevicata che si è abbattuta su Napoli rende tutto difficile. La circolazione è lenta, le scuole sono chiuse e il Comune, così come anche l’ANM, hanno diramato dei comunicati dove hanno invitato i cittadini a non uscire di casa, se non necessario. I mezzi pubblici di trasporto sono stati sospesi.

All’aeroporto i voli sono stati sospesi e bloccati.

Comments

comments